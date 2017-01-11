Трамп не считает необоснованными введенные Обамой против России санкции
Выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, будущий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не считает, будто действующий президент США Барак Обама зашел слишком далеко при введении санкций в отношении России из-за приписываемых Москве кибератак.
- Я не говорю, что Обама зашел слишком далеко, — цитирует Трампа RT.
Ранее Трамп фактически признал правоту американских спецслужб, опубликовавших доклад о «русских хакерах» и их влиянии на президентские выборы, уточнив при этом, что США подвергаются кибератакам и со стороны других государств.
Трамп пообещал американцам, что Москва больше не будет такого делать, потому что Россия станет уважать Соединенные Штаты значительно больше, когда он заступит на пост президента.
Анализ событий России и мира
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