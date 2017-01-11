Трамп не считает необоснованными введенные Обамой против России санкции

Выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, будущий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не считает, будто действующий президент США Барак Обама зашел слишком далеко при введении санкций в отношении России из-за приписываемых Москве кибератак.

- Я не говорю, что Обама зашел слишком далеко, — цитирует Трампа RT.

Ранее Трамп фактически признал правоту американских спецслужб, опубликовавших доклад о «русских хакерах» и их влиянии на президентские выборы, уточнив при этом, что США подвергаются кибератакам и со стороны других государств.

Трамп пообещал американцам, что Москва больше не будет такого делать, потому что Россия станет уважать Соединенные Штаты значительно больше, когда он заступит на пост президента.