Трамп считает необходимым нарастить военный ядерный потенциал США

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходимо значительно расширить свои возможности в области ядерного оружия.

«Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того времени, пока мир не придет в чувство относительно ядерных бомб», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Трампом в Twitter.

Будущий глава Белого дома не конкретизировал, что он имеет в виду и с чем связано его высказывание.

Ранее, во время предвыборной кампании, Трамп говорил, что считает идеальным вариантом полный отказ от ядерных вооружений, но при этом заявил, что когда станет президентом страны, ни за что не начнет разоружаться первым.