Трамп считает Хиллари Клинтон посмешищем в глазах лидеров Китая и России

Выступая на митинге в Джексонвилле, штат Флорида кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что лидеры России и Китая не испытывают уважения к его главной сопернице на предстоящих выборах Хиллари Клинтон.

- В Китае есть мощные, умные лидеры. У них нет уважения к Обаме, и они смеются над Хиллари Клинтон. И они, ложась ночью спать, видят сны о том, чтобы Хиллари Клинтон стала президентом, - цитирует Трампа «Интерфакс».

По словам миллиардера, именно неуважение к нынешнему американскому президенту Бараку Обаме стало отправной точкой того, что Пекин развил небывалую активность в спорных районах Восточно-Китайского моря. При этом Трамп заверил, что в случае своего избрания на пост главы государства он наладит «прекрасные отношения с Китаем», но при этом будет блюсти интересы США.

Трамп также проинформировал собравшихся о том, что президент РФ Владимир Путин пренебрежительно относится к кандидатуре от Демократической партии.

- Путину она не нравится, и он ее не уважает, - подчеркнул Трамп.

Республиканец также утверждает, что Хиллари Клинтон вынашивает планы развязать войну в Сирии, что может спровоцировать начало Третьей мировой войны.

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