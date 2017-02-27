Трамп решил увеличить военный бюджет США
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен увеличить ассигнования на оборону для перестройки вооруженных сил страны.
В ходе встречи с губернаторами штатов в Белом доме глава государства уточнил, что подробности этого решения и детали плана по повышению оборонного бюджета будут им раскрыты 28 февраля во время обращения к Конгрессу.
Некоторое время назад представитель администрации США рассказал журналистам, что военный бюджет вырастет на 54 миллиарда долларов. При этом будут сокращены некоторые невоенные расходы. В частности, помощь Штатов другим странам, передает ТАСС.
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