Трамп решил урезать размер помощи США другим странам
Президент США Дональд Трамп предложил проект бюджета, в котором предусмотрено значительно сокращение объемов помощи зарубежным странам.
Согласно проекту, содержание Госдепартамента США, который занимается распределением такой помощи, должно быть урезано на 28%.
Наряду с этим президент намерен сократить траты на экологию – бюджет Агентство охраны окружающей среды он сбирается уменьшить на треть.
В то же время финансирование Пентагона может вырасти на 10% - оборонное ведомство, в соответствии с проектом главы государства, должно получить на 54 миллиарда долларов больше, чем в прошлом году.
Кроме того, Трамп предлагает выделить четыре миллиарда на строительство стены на американо-мексиканской границе, сообщает агентство Nation News.
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