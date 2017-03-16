Трамп решил урезать размер помощи США другим странам

Президент США Дональд Трамп предложил проект бюджета, в котором предусмотрено значительно сокращение объемов помощи зарубежным странам.

Согласно проекту, содержание Госдепартамента США, который занимается распределением такой помощи, должно быть урезано на 28%.

Наряду с этим президент намерен сократить траты на экологию – бюджет Агентство охраны окружающей среды он сбирается уменьшить на треть.

В то же время финансирование Пентагона может вырасти на 10% - оборонное ведомство, в соответствии с проектом главы государства, должно получить на 54 миллиарда долларов больше, чем в прошлом году.

Кроме того, Трамп предлагает выделить четыре миллиарда на строительство стены на американо-мексиканской границе, сообщает агентство Nation News.