Трамп решил отказаться от президентской зарплаты
Избранный президент США Дональд Трамп намерен отказаться зарплаты главы государства в размере 400 тысяч долларов в год.
«Я не собираюсь получать зарплату, я ее не беру», - цитирует «Интерфакс» его интервью телеканалу CBS. Трамп напомнил, что заявлял о своем намерении отказаться от президентской зарплаты еще в ходе предвыборной кампании. Он добавил, что будет работать за один доллар в год.
В Штатах продолжаются акции протеста против избрания Трампа на пост главы государства, хотя более 70% американцев признали его легитимным президентом. Трамп призвал протестующих не бояться его и пообещал придерживаться хороших манер на политической арене.
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