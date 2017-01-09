Трамп решил назначить своим старшим советником собственного зятя

Американский бизнесмен Джаред Кушнер, зять победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, займет пост старшего советника нового главы Белого дома.

«Зять избранного президента Трампа Джаред Кушнер будет назначен на должность старшего советника президента», - цитирует «Интерфакс» сообщение телеканала NBC, который ссылается на информированные источники.

Кушнер – бизнесмен, владелец девелоперской компании и газеты New York Observer, сын американского девелопера Чарльза Кушнера и муж Иванки Трамп.

Несмотря на то что его отец ранее активно спонсировал демократов, Кушнер после выдвижения Трампа принимал активное участие в его кампании на президентских выборах 2016 года.

В противовес традиционным СМИ и телевидению, в которых господствовала поддержка Хиллари Клинтон, Кушнер организовал кампанию в поддержку Дональда Трампа в интернете и социальных сетях.

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