Трамп решил назначить госсекретарем США главу Exxon Mobil Рекса Тиллерсона

Победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп определился с кандидатурой госсекретаря – этот пост займет председатель совета директоров и CEO нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон.

«Я выбрал одного из по-настоящему великих лидеров из мира бизнеса, Рекса Тиллерсона, чтобы он стал государственным секретарем», - цитирует «Интерфакс» запись, сделанную Трампом в твиттере.

По информации агентства Bloomberg, это назначение может вызвать противостояние в Сенате, где трое представителей Республиканской партии и несколько демократов высказали опасения близкими связями Тиллерсона с президентом РФ Владимиром Путиным, указом которого Тиллерсона в 2012 году был награжден орденом Дружбы. Ранее Дональд Трамп отказался от идеи назначить госсекретарем США Митта Ромни.