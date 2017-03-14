Трамп разрешил уничтожать террористов с помощью беспилотников

Президент США Дональд Трамп расширил полномочия ЦРУ, предоставив ведомству право использовать беспилотники для уничтожения террористов.

Мнения аналитиков по данному поводу разделились. Одни считают, что это позволит быстрее и эффективнее бороться с боевиками, другие опасаются роста числа ошибочных ударов по мирным жителям, сообщает агентство Nation News.

Во время президентства Барака Обамы использование беспилотных летальных аппаратов было разрешено только для разведки позиций террористов.