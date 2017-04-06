Трамп рассматривает возможность проведения военной операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность проведения в Сирии полномасштабной военной операции в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб.

Возможность применения военных мер глава государства обсудил с главой Пентагона Джеймсом Меттисом. Однако окончательное решение пока не принято, сообщает CNN со ссылкой на собственный источник.

Собеседник телеканала отметил, что Трамп осознает всю серьезность ситуации и последствия этой операции.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал виновными в химатаке власти Сирии, а также добавил, что инцидент стал следствием неверных решений администрации предыдущего президента США Барака Обамы.