Трамп рассматривает возможность проведения военной операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность проведения в Сирии полномасштабной военной операции в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб.
Возможность применения военных мер глава государства обсудил с главой Пентагона Джеймсом Меттисом. Однако окончательное решение пока не принято, сообщает CNN со ссылкой на собственный источник.
Собеседник телеканала отметил, что Трамп осознает всю серьезность ситуации и последствия этой операции.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал виновными в химатаке власти Сирии, а также добавил, что инцидент стал следствием неверных решений администрации предыдущего президента США Барака Обамы.
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