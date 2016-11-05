Трамп рассказал о «выбившейся из сил Клинтон»
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон совсем выбилась из сил и не способна выдерживать нужный темп предвыборной гонки. С таким заявлением за три дня до выборов выступил главный соперник бывшего госсекретаря Дональд Трамп.
"Послушайте, я провожу пять-шесть мероприятий каждый день, а Хиллари едет домой спать. У нее нет нужной энергии, которая требуется для управления страной", - сказал Трамп.
Напомним, что в сентябре личный врач Клинтон Лиза Бардек сообщила, что у экс-госсекретаря была диагностирована пневмония. По словам медика, Клинтон выписали антибиотики, рекомендовали отдыхать и скорректировать график. Тогда Клинтон отменила несколько запланированных мероприятий, напоминает ТАСС.
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