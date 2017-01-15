Трамп рассказал о причинах недовольства Демпартии его победой

Новый президент США Дональд Трамп рассказал, почему Демократическая партия недовольна его избранием.

Трамп считает, что главная причина в том, что за него проголосовало большое число сторонников Барака Обамы. Трамп отметил, что их доля будет становиться больше по мере исполнения политики возвращения рабочих мест, сообщает ТАСС.

– Автомобильные компании, а также все остальные, кто хочет заниматься бизнесом в нашей стране, должны будут вернуть производство обратно, – отметил Дональд Трамп.

Во время выборов республиканец отмечал, что корпорации переносят производство в другие страны, тем самым лишая США рабочих мест. По его мнению, эту практику необходимо пресечь.