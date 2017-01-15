Трамп рассказал о причинах недовольства Демпартии его победой
Новый президент США Дональд Трамп рассказал, почему Демократическая партия недовольна его избранием.
Трамп считает, что главная причина в том, что за него проголосовало большое число сторонников Барака Обамы. Трамп отметил, что их доля будет становиться больше по мере исполнения политики возвращения рабочих мест, сообщает ТАСС.
– Автомобильные компании, а также все остальные, кто хочет заниматься бизнесом в нашей стране, должны будут вернуть производство обратно, – отметил Дональд Трамп.
Во время выборов республиканец отмечал, что корпорации переносят производство в другие страны, тем самым лишая США рабочих мест. По его мнению, эту практику необходимо пресечь.
Следующая новость На Кубани найдено тело второго провалившегося под лед ребенка
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии