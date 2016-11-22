Трамп рассказал о планах на первые сто дней президентства

Избранный президент США Дональд Трамп намерен начать процедуру выхода страны из соглашения по Транс-тихоокеанскому партнерству, считая его потенциальной катастрофой для Соединенных штатов.

- Я собираюсь выпустить уведомление о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства — потенциальной катастрофы для нашей страны. Вместо этого мы будем вести переговоры о честных двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и производство назад в Америку, — заявил Трамп в своем видеообращении с планом реформ, которые он намерен провести в первые сто дней на посту главы государства.

Многие эксперты и политики отмечают, что без участия США ТТП потеряет смысл. Кроме того, в планах Трампа значится начало разработки защиты США от кибератак, а также введение пятилетнего заперта на лоббистскую деятельность для официальных лиц после их выхода из администрации.

Трамп также заявил о необходимости пожизненного запрета для всех официальных лиц на лоббирование интересов иностранных правительств. В своем обращении миллиардер также пообещал начать расследования всех визовых нарушений со стороны мигрантов, которые, по его словам, «подрывают положение американских работников».

Он также подтвердил планы по отмене ограничений на производство углеводородов, включая шельфовые месторождения, создав миллионы высокооплачиваемых рабочих мест.

- Это то, чего мы хотим, то, чего мы ждем, — заявил Трамп.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года. Об этом сообщает «Ридус».