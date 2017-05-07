Трамп рассказал, что не останавливается в Нью-Йорке из-за высоких цен

Президент США Дональд Трамп признался, что отказался от долгого пребывания в Нью-Йорке из соображений экономии. По его мнению, проживать в мегаполисе после важных официальных встреч очень дорого.

В своем Twitter американский лидер написал: «Причина, по которой я останавливаюсь в Бедминстере (штат Нью-Джерси), в этом красивом месте, заключается в том, что пребывание в Нью-Йорке намного дороже и создает больше неудобств».

4 мая Трамп провел встречу в Нью-Йорке с главой правительства Австралии Малколмом Тернбуллом, после которой он уехал из мегаполиса в Бедминстер. Этот штат расположен в 65 километрах к западу от Нью-Йорка. Там Трамп 13 лет назад купил элитный гольф-клуб. На его территории имеется особняк 1939 года постройки, где и останавливается лидер США, сообщают «Известия».

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