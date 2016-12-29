Трамп рассказал об «очень приятном разговоре» с Обамой
Избранный президент США Дональд Трамп рассказал о состоявшемся недавно очень приятном разговоре по телефону с действующим американским главой Бараком Обамой.
По его словам, Обама сам проявил инициативу для общения по телефону. Трамп подчеркнул, что в ходе беседы удалось обсудить многие вопросы актуальной повестки.
Он также подчеркнул, что отлично поладил с командой действующего президента США. Церемония вступления Трампа в должность пройдет 20 января.
В ходе избирательной кампании он неоднократно говорил о намерении пересмотреть решения ныне действующего главы государства. В частности, нашумевшую реформу здравоохранения, сообщает «Экономика сегодня».
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