Трамп рассказал об «очень приятном разговоре» с Обамой

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал о состоявшемся недавно очень приятном разговоре по телефону с действующим американским главой Бараком Обамой.

По его словам, Обама сам проявил инициативу для общения по телефону. Трамп подчеркнул, что в ходе беседы удалось обсудить многие вопросы актуальной повестки.

Он также подчеркнул, что отлично поладил с командой действующего президента США. Церемония вступления Трампа в должность пройдет 20 января.

В ходе избирательной кампании он неоднократно говорил о намерении пересмотреть решения ныне действующего главы государства. В частности, нашумевшую реформу здравоохранения, сообщает «Экономика сегодня».