Трамп рассказал о напрасных тратах США на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вложила в военные операции на Ближнем Востоке шесть триллионов долларов, но эти траты оказались напрасными.
Выступая на встрече с губернаторами штатов, президент заявил, что на его памяти США не проигрывали войн. «Ну а сейчас мы никогда не побеждаем в войнах, да и не сражаемся, чтобы побеждать», - цитирует его ТАСС.
Трамп заявил, что страна вела боевые действия на Ближнем Востоке 17 лет и ничего не добилась. По его словам, ситуация в регионе только ухудшилась.
Ранее он поручил администрации США разработать и представить к концу текущего месяца новый план по разгрому ДАИШ (группировка запрещена в России).
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