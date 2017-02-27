Трамп рассказал о напрасных тратах США на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вложила в военные операции на Ближнем Востоке шесть триллионов долларов, но эти траты оказались напрасными.

Выступая на встрече с губернаторами штатов, президент заявил, что на его памяти США не проигрывали войн. «Ну а сейчас мы никогда не побеждаем в войнах, да и не сражаемся, чтобы побеждать», - цитирует его ТАСС.

Трамп заявил, что страна вела боевые действия на Ближнем Востоке 17 лет и ничего не добилась. По его словам, ситуация в регионе только ухудшилась.

Ранее он поручил администрации США разработать и представить к концу текущего месяца новый план по разгрому ДАИШ (группировка запрещена в России).