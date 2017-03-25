Трамп рассказал о любви к грекам

В выступлении на мероприятии в честь Дня независимости Греции и греко-американской общины президент США Дональд Трамп заявил о любви к греческому народу.

По сообщениям греческих СМИ, лидер Америки заявил: «Я люблю греков, о, как я люблю греков. Не забывайте, что я из Нью-Йорка. Там всюду увидишь греков. Они везде». Трамп также отметил вклад руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибуса, который является греком по происхождению. Президент подчеркнул, что Прибус - «один из главных греков» в стране.

Глава США отметил, что День независимости Греции отмечается в Белом доме 30 лет. Родоначальником этой традиции стал Рональд Рейган. На мероприятии звучала греческая музыка и исполнялись традиционные танцы, сообщает РИА Новости. Грецию на празднике представлял министр национальной обороны Греции Панос Каменос.

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