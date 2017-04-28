Трамп рассказал о «большом конфликте» с КНДР

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность возникновения «большого конфликта» с Сереной Кореей.

Вместе с тем, он уточнил, что США выступают за дипломатическое решение всех разногласий.

Кроме того, Трамп отметил большую роль Китая в урегулировании проблемы вокруг КНДР.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла после ракетных испытаний КНДР и возможности проведения нового испытания ядерной бомбы. Президент США Дональд Трамп не исключил военного варианта действий против КНДР. Атташе посольства КНДР в РФ по вопросам обороны Ким Ён Зин предупредил о готовности Северной Кореи к «тотальной войне». По его словам, если США развяжут боевые действия в отношении КНДР, корейские революционные силы нанесут сокрушительный удар, сообщает «Национальная служба новостей».

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