Трамп раскритиковал решение суда по своему указу

Президент США Дональд Трамп назвал позорным решение окружного апелляционного суда о продлении действия запрета на исполнение указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи мусульманских стран.

В своем микроблоге в Twitter американский лидер отметил, что суд даже не удосужился процитировать спорный указ.

Ранее суд объяснил свою позицию тем, что администрация Трампа не представила аргументов, доказывающих необходимость принятия такого указа.

В Минюсте США намерены оспорить решение апелляционного суда. Не исключается, что в итоге спорную ситуацию придется разрешать Верховному суду Штатов.