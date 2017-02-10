Трамп раскритиковал решение суда по своему указу
Президент США Дональд Трамп назвал позорным решение окружного апелляционного суда о продлении действия запрета на исполнение указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи мусульманских стран.
В своем микроблоге в Twitter американский лидер отметил, что суд даже не удосужился процитировать спорный указ.
Ранее суд объяснил свою позицию тем, что администрация Трампа не представила аргументов, доказывающих необходимость принятия такого указа.
В Минюсте США намерены оспорить решение апелляционного суда. Не исключается, что в итоге спорную ситуацию придется разрешать Верховному суду Штатов.
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