Трамп раскритиковал General Motors за беспошлинный ввоз автомобилей из Мексики в США

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал компанию General Motors за производство автомобилей в Мексике.

Трампа возмутил тот факт, что General Motors передает собранные в Мексике автомобили дилерам в США без всякой пошлины за ввоз этих машин на территорию страны.

- Делайте их в США или платите пограничную пошлину! — написал он на своей странице в Twitter.

Церемония вступления республиканца Дональда Трампа в должность президента США пройдет 20 января 2017 года. В ходе избирательной кампании он неоднократно говорил о намерении пересмотреть решения ныне действующего главы государства, сообщает «РИА Новости».