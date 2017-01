Трамп раскритиковал американские издания за "фейковые новости"

Президент США выступил с критикой в адрес изданий The New York Times и The Washington Post.

Трамп отметил, что The New York Times теряет популярность. По его словам, издание утверждало, что Трамп проиграет праймериз и выборы. Новый президент США назвал эти данные "фейковыми новостями", сообщает РИА "Новости".

Репортажи двух американских изданий президент назвал несправедливыми и злобными.

– Они были неправы насчет меня с самого начала и до сих пор не изменили свою позицию. Они ее никогда не изменят. Это непорядочно, – отметил Трамп.