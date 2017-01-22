Трамп прокомментировал протесты в США

Новый президент США Дональд Трамп прокомментировал свое вступление в должность. После инаугурации по стране прокатилась волна протестов с участием знаменитостей. Новый американский лидер прокомментировал ситуацию.

– Наблюдал за вчерашними протестами, но все время думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? – сказал Трамп. По его словам, знаменитости только усугубляют ситуацию, сообщает ТАСС.

В протестах против Трампа принимают участие сотни тысяч человек. Среди участников-знаменитостей на митингах выступают Мадонна, Скарлетт Йохансон, Джулия Робертс и многие другие.