Трамп прокомментировал призывы голосовать против него

Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на призывы сторонников Хиллари Клинтон к выборщикам голосовать против него.

«Если бы мои многочисленные сторонники действовали и выступали с угрозами так же, как те, кто проиграл выборы, их бы стали презирать презирали и жутко обзывать», - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Коллегия выборщиков из 538 человек должна 19 декабря официально утвердить результаты выборов в США. Для признания победы Трампу необходима поддержка 270 выборщиков, хотя, по предварительным итогам, ему удалось набрать гораздо больше голосов.

Сторонники Клинтон призывают выборщиков-республиканцев не голосовать за Трампа, уверяя, что победу ему обеспечило вмешательство российских хакеров. Сам миллиардер называет это утверждение смехотворным.

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