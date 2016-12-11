Трамп прокомментировал данные о вмешательстве России в выборы США

Новый президент США Дональд Трамп назвал заявления проигравшей стороны о вмешательстве России в выборы смехотворными.

– Я думаю, это еще одно оправдание. Я в это не верю, – сказал Трамп, комментируя заявления о том, что Россия вмешивалась в американские выборы. Ранее о роли РФ в выборах заявляли политики и представители спецслужб. Доказательств подобным заявлениям представлено не было, сообщает издание "Известия".

Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2017 года. Его конкурентом на выборах была Хиллари Клинтон.