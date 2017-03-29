Трамп продолжает терять доверие американцев
Уровень поддержки населением США президента Дональда Трампа в очередной раз снизился.
Согласно данным ежедневного опроса фирмы Gallup, деятельность нынешнего хозяина Белого дома одобряют только 35% американцев. Негативно о его раоте отозвались 59% респондентов.
В опросе участвовали полторы тысячи совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность равна трем процентным пунктам, передает РИА «Новости».
Сразу после вступления в должность политику Трампа одобряли 46% американцев.
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