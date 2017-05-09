Трамп продлил санкции против Сирии
Президент США Дональд Трамп продлил санкции против правительства Сирии сроком на один год, следует из документа, опубликованного пресс-службой Белого дома.
Согласно документу, продлеваются санкции, которые Вашингтон ввел в 2006-2012 годах в ответ на угрозу со стороны правительства Сирии.
Отмечается, что правительство Сирии применяет репрессии по отношению к своим гражданам, а также использует химическое и биологическое оружие и стремится к оружию массового уничтожения и ракетным программам.
В документе подчеркивается, что США осуждают жестокое насилие и нарушений прав человека режимом президента Сирии Башара Асада и призывают его прекратить насилие в отношении сирийского народа, сообщает «РИА Новости».
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