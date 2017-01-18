Трамп призвал всех решивших бойкотировать его инаугурацию вернуть свои билеты

Избранный президент США Дональд Трамп призвал всех решивших бойкотировать его инаугурацию, которая состоится 20 января, вернуть свои пригласительные билеты.

- Что касается тех людей, которые не пойдут, то с этим все в порядке, потому что нам очень нужны свободные места, и я надеюсь, что они вернут мне свои билеты, - цитирует ТАСС слова Трампа.

Ранее 38 конгрессменов-демократов заявили о том, что не пойдут на церемонию вступления Трампа на пост президента США 20 января. Вместе с тем организаторы церемонии рассчитывают, что в праздничных мероприятиях на центральном бульваре Вашингтона могут собраться до 3 миллионов человек.

Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборах в США. Его соперницей в президентской гонке была экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, представлявшая партию демократов. Он вступит в должность 20 января 2017 года.

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