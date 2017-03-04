Трамп призвал школьников заниматься бизнесом, а не политикой

Президент США Дональд Трамп посоветовал школьникам идти в бизнес, а не заниматься политикой. Об этом он заявил во время встречи с учащимися школы Святоандреевского католического прихода в Пайн-Хиллс.

Школьница четвертого класса сказала Трампу, что в будущем планирует открыть собственную компанию. Президент США так прокомментировал слова девочки: «Вот это хорошая идея. И денег побольше заработать, верно? Только потом политикой не занимайся».

Во время визита в школу Трампа сопровождали его дочь Иванка с мужем Джаредом Кушнером, министр образования США Бетси Девос, губернатор Флориды Рик Скотт и сенатор от этого штата Марко Рубио.

Ранее сообщалось, что новый министр образования США Девос никогда не работала в этой сфере. При попытке посетить школу в Вашингтоне группа родителей преградила ей дорогу. После этого инцидента ее сопровождает вооруженная охрана, сообщает ТАСС.