Трамп призвал СМИ не осложнять ему процесс улучшения отношений с РФ

Президент США Дональд Трамп призвал американскую прессу не осложнять ему процесс улучшения отношений с Россией своими публикациями.

Он отметил, что ему как политику было бы легче взять жесткий курс по отношению к России, но он выбрал другой путь и верит, что это в интересах США.

- Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией, - заявил Трамп.

Он также отметил, что стремится делать правильные вещи не только для американского народа, но и для всего мира. Трамп отметил, что не знает, удастся ли достичь договоренностей с Россией.

В то же время, по его словам, две ядерные державы - Россия и США - должны взаимодействовать. Об этом сообщает «Интерфакс».