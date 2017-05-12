Трамп призвал Москву и Киев к миру
Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к мироному сосуществованию.
Американский лидер опубликовал в соцсетях фото, сделанные во время его встречи с министром иностранных дел России Сергем Лавровым и его украинским коллегой Павлом Климкиным. Снимки он сопроводил фразой: LETS MAKE PEACE! («Давайте строить мир!»).
Он также выразил удовлетворение результатом встречи с Лавровым. По мнению Трампа, переговоры спасут множество человеческих жизней, поскольку в их ходе были намечены пути разрешения конфликтов на Украине и в Сирии, сообщает НСН.
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