Трамп призвал Москву и Киев к миру

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к мироному сосуществованию.

Американский лидер опубликовал в соцсетях фото, сделанные во время его встречи с министром иностранных дел России Сергем Лавровым и его украинским коллегой Павлом Климкиным. Снимки он сопроводил фразой: LETS MAKE PEACE! («Давайте строить мир!»).

Он также выразил удовлетворение результатом встречи с Лавровым. По мнению Трампа, переговоры спасут множество человеческих жизней, поскольку в их ходе были намечены пути разрешения конфликтов на Украине и в Сирии, сообщает НСН.