Трамп призвал Катар отказаться от финансирования терроризма
Президент США Дональд Трамп заявил, что Катар «исторически занимался финансированием терроризма».
По его словам, пришло время призвать ближневосточный эмират прекратить всякую поддержку экстремистской идеологии, передает ТАСС. Американский лидер также добавил, что и Катар, и другие государства региона должны делать больше для борьбы с терроризмом.
Ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон призвал смягчить блокаду Катара. Он заявил, что она мешает действиям военных США, направленных против террористической группировки ДАИШ (запрещена в России).
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