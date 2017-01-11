Трамп признал ответственными за кибератаки серверов США Россию и другие страны

На своей первой пресс-конференции в Нью-Йорке готовящийся к инаугурации Дональд Трамп заявил, что Россия несет ответственность за кибератаки серверов США, но эту ответственность несут и другие государства.

- Я думаю это была Россия, но кибератаки против США совершают и другие страны, другие люди, - цитирует Трампа ТАСС.

Будущий глава Белого дома назвал позором публикацию рядом СМИ информации, которая якобы имеет отношение к закрытым брифингам разведслужб.

- Это позор, - отметил Трамп. - Такая информация не должна была быть опубликована.

Вместе с тем республиканец назвал распространенные сведения фальшивкой.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на сведения, полученные от должностных лиц США, сообщила, что на состоявшемся в пятницу спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведслужб ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента.