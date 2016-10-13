Трамп признал ответственность США за создание террористических группировок

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты несут полную ответственность за появление ДАИШ (запрещенная в РФ организация) и других террористических группировок.

- Нынешняя администрация США сделала ужасно плохую работу в борьбе против ИГ. Я бы даже сказал, что они ответственны за то, что ИГ и другие похожие группировки вообще появились, - цитирует Трампа ТАСС со ссылкой на интервью сербскому журналу Nedeljnik.

По словам миллиардера, США в свое время бросили в беде Ирак, вывели оттуда военных, позволив террористам всех мастей безнаказанно творить произвол как в Ираке, так и в соседней Сирии.

- Вашингтон в настоящее время не имеет никакого плана или идеи, как исправить ситуацию, - подчеркнул Трамп.

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