Трамп признает результаты президентских выборов только в случае своей победы

Выступая перед избирателями в городе Делавэр (штат Огайо), кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что признает результаты выборов только в случае своей победы.

- Я хотел бы пообещать всем моим избирателям, сторонникам и всем гражданам Соединенных Штатов, что я полностью признаю итоги этих великих и исторических выборов, если я одержу победу, - цитирует Трампа ТАСС.

По словам миллиардера, он в любом случае оставляет за собой право оспорить результаты выборов, если они будут вызывать сомнение.

- Конечно, я признаю честные результаты, но я также оставляю за собой право оспорить их или обратиться в суд, если результаты будут сомнительны, - подчеркнул кандидат в президенты США.