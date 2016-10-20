Трамп признает результаты президентских выборов только в случае своей победы
Выступая перед избирателями в городе Делавэр (штат Огайо), кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что признает результаты выборов только в случае своей победы.
- Я хотел бы пообещать всем моим избирателям, сторонникам и всем гражданам Соединенных Штатов, что я полностью признаю итоги этих великих и исторических выборов, если я одержу победу, - цитирует Трампа ТАСС.
По словам миллиардера, он в любом случае оставляет за собой право оспорить результаты выборов, если они будут вызывать сомнение.
- Конечно, я признаю честные результаты, но я также оставляю за собой право оспорить их или обратиться в суд, если результаты будут сомнительны, - подчеркнул кандидат в президенты США.
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