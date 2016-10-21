Трамп признает итоги выборов в случае своей победы
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что готов признать итоги выборов, но только в случае своей победы, сообщают «Известия» со ссылкой на СМИ.
При этом Трамп заявил, что оставляет за собой право на обращение в суд, чтобы оспорить итоги выборов, если они будут вызывать подозрение.
- Я хотел бы пообещать всем моим избирателям, сторонникам и всем гражданам Соединенных Штатов, что я полностью признаю итоги этих великих и исторических выборов, если я одержу победу, — сказал он.
Напомним, в ходе теледебатов со своим оппонентом Хиллари Клинтон он заявлял, что не будет признавать итоги выборов, если проиграет.
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