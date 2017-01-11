Трамп пришел в ярость от травли в СМИ и сравнил США с нацистской Германией

Комментируя широкое обсуждение якобы полной версии доклада о «русских хакерах», будущий глава Белого дома Дональд Трамп пришел в ярость от организованной против него травли и сравнил современные Соединенные Штаты с нацистской Германией.

«Специальные службы не могут позволить себе допускать утечку фейковых новостей на публику. Это еще один «выстрел» в мою сторону. Мы живем в нацистской Германии?» – цитирует телерадиокомпания «Звезда» запись, сделанную Трампом в Twitter.

Негативную реакцию будущего президента США вызвала публикация отчета американской разведки, которую накануне сделал телеканал CNN. В материале якобы содержатся доказательства сбора Россией компромата на Дональда Трампа, при помощи которого Москва оказывает давление на республиканца.

Портал BuzzFeed раскопал документ, который, по его утверждению, стал основой для этого отчета.

По словам Трампа, все эти инсинуации направлены на то, чтобы принизить значимость его победы на президентских выборах и в конечном итоге поставить ее под сомнение.

«Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. Я никак не связан с Россией – никаких сделок, никаких одолжений, ничего», – подчеркнул Трамп.

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