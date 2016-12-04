Трамп пришел на костюмированную вечеринку в Нью-Йорке в образе самого себя
Избранный президент США Дональд Трамп пришел на костюмированную вечеринку «Злодеи и герои», организованную семьей Марсеров, в образе самого себя.
Трамп пришел на мероприятие в костюме темного цвета с галстуком, а на вопрос о том, в кого он переоделся, Трамп ответил, что выбрал костюм самого себя.
Советник Трампа Келлиэнн Конуэй появилась на мероприятии в костюме Супервумэн.
Семья Мерсеров поддерживала ближайших советников Трампа, а также помогала миллиардеру подбирать кадры для политической кампании, сообщает «РИА Новости».
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