Трамп принес извинения за скандальное видео
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп принес извинения за слова о женщинах, сказанные 11 лет назад.
На своей странице в Facebook Трамп опубликовал видео, где сказал: «Я был неправ и я извиняюсь». По его словам, высказывания не носили серьезный характер и их нельзя сравнить с семейным скандалом бывшего президента Билла Клинтона, мужа нынешнего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Ранее было опубликовано видео, где Трамп нелицеприятно отзывается о женщинах.
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