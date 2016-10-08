Трамп принес извинения за скандальное видео

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп принес извинения за слова о женщинах, сказанные 11 лет назад.

На своей странице в Facebook Трамп опубликовал видео, где сказал: «Я был неправ и я извиняюсь». По его словам, высказывания не носили серьезный характер и их нельзя сравнить с семейным скандалом бывшего президента Билла Клинтона, мужа нынешнего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Ранее было опубликовано видео, где Трамп нелицеприятно отзывается о женщинах.