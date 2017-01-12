Трамп пригрозил телекомпании CNN жесткой расправой в самом ближайшем будущем

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что телекомпания CNN полностью деградировала в погоне за высокими рейтингами, но беспределу, устраиваемому журналистами этого СМИ, скоро придет конец.

«CNN переживает полный крах с их фальшивыми новостями, потому что ее рейтинги падают после (президентских) выборов, ее репутации скоро придет конец», - цитирует ТАСС запись, сделанную Трампом в социальной сети Twitter.

Ранее CNN со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на состоявшемся на прошлой неделе специальном брифинге в Нью-Йорке руководители американской разведки ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами о наличии у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента, которую Москва намерена использовать в качестве рычага давления на республиканца.

Глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер ранее сообщил, что у него состоялась беседа с Трампом, стороны «обсудили документ частной охранной компании, который в последние месяцы широко разошелся в СМИ, среди членов Конгресса и сотрудников его аппарата даже еще до того, как разведсообществу стало о нем известно».