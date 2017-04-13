Трамп пригрозил Северной Корее атомными субмаринами
Президент США Дональд Трамп попросил главу КНР Си Цзиньпина передать властям Северной Кореи, что Штаты имеют на вооружении не только авианосцы, но и атомные подводные лодки.
В телефонном разговоре с китайским лидером Трамп подчеркнул, что нельзя позволить КНДР иметь ядерное оружие, сообщает издание The Wall Street Journal. По словам американского президента, Северная Корея пока не располагает средствами доставки подобных вооружений, но они могут у нее появиться.
В своем Twitter Трамп написал, что КНДР «ищет неприятностей». «Если Китай решит помочь, это будет прекрасно. Если нет, мы решим проблему без них!», - отметил американский лидер.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
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