Трамп пригрозил Кубе разрывом заключенных при Обаме соглашений

Если Гавана не согласится внести изменения в соглашения, заключенные между США и Кубой в период правления Барака Обамы, они будут отменены. Такое заявление сделал победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп.

«Если Куба не захочет пойти на лучшие условия для кубинцев, для американцев кубинского происхождения и для США в целом, я отменю соглашение», - цитирует ТАСС запись, сделанную Трампом на своей странице в твиттере.

Ранее с предупреждением о том, что Трамп будет готов отказаться от курса на нормализацию отношений с Кубой после вступления в должность президента выступил председатель Национального комитета Республиканской партии США Райнс Прибэс, выдвинутый Трампом на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома.

- У нас не будет односторонней сделки, предложенной Кубой Соединенным Штатам, если Куба не внесет некоторые изменения в свою систему государственного управления, - заявил он в интервью телекомпании Fox News.

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