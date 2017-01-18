Трамп придумал слоган для своей президентской кампании в 2020 году

В интервью Washington Post будущий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в 2020 году и уже придумал слоган, с которым он вступит в борьбу.

- Сохраним Америку великой, восклицательный знак, — цитирует Трампа РИА «Новости» со ссылкой на издание.

Новый президент США уверен, что в первые годы своего правления сумеет сделать страну счастливой и процветающей.

- Я уверен, что мы будем великими, это будет поразительно. Это единственная причина, по которой я этим поделился, — заявил Трамп и попросил одного из своих юристов зарегистрировать слоган Ведомстве по патентам и товарным знакам США.

Предвыборную кампанию 2016 года республиканец провел под лозунгом «Сделаем Америку великой снова». По данным издания, штаб Трампа тратил больше средств на выпуск кепок с этим слоганом, чем на соцопросы, рекламу на ТВ и политических консультантов.