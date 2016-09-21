Трамп пренебрег предложением Порошенко о встрече
Президент Украины Петр Порошенко хотел провести встречу с Дональдом Трампом в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН.
С таким предложением обратилась администрация президента Украины к двум основным кандидатам на пост президента США — Хиллари Клинтон и Дональду Трампу.
Штаб Дональда Трампа проигнорировал данное предложение, а также отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу, сообщает НСН со ссылкой на СМИ.
Соперница Трампа – Хиллари Клинтон в свою очередь приняла предложение. Их встреча состоялась в понедельник.
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