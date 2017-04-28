Трамп предъявил Южной Корее счет на миллиард долларов за систему THAAD

Президент США Дональд Трамп потребовал с Южной Кореи миллиард долларов за систему противоракетной обороны THAAD.

По словам Трампа, заключенное ранее соглашение «чудовищно» и его необходимо пересмотреть.

Эту позицию подтвердил ранее вице-президент США Майкл Пенс, выступая в американской торговой палате в Сеуле. Пенс в качестве одной из причин для пересмотра документа, подписанного в 2012 году, назвал наличие «слишком большого числа препятствий» для американских бизнесменов.

В Генштабе ВС России отметили, что система ПРО, которую создают Штаты, может спровоцировать новую гонку вооружений, сообщает агентство Nation news.