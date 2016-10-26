Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой войны при Клинтон

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что его соперник Хиллари Клинтон не способна урегулировать сирийский кризис, что приведет к Третьей мировой войне.

– Нам необходимо сосредоточиться на ИГ, а не на Сирии. Все закончится Третьей мировой войной из-за Сирии, если мы будем прислушиваться к Клинтон, – сказал Трамп. Он также отметил, что за последние три года позиции президента Сирии Башара Асада значительно укрепились, сообщает монитор сайта Санкт-Петербург.ру.

Кандидат от Республиканской партии отметил, что не считает себя другом или врагом России. Он уточнил, что антироссийская позиция Клинтон его не устраивает, поскольку президент США должен выстраивать отношения со всеми странами, в том числе и с РФ.