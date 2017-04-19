Трамп предупредил граждан США о возможности начала ядерной войны с КНДР
Президент США Дональд Трамп предупредил граждан страны о возможности начала ядерной войны между Соединенными Штатами и Северной Кореей.
Вместе с тем, он выразил надежду на мирное решение ситуации на Корейском полуострове.
«Есть смысл беспокоиться о скором начале ядерной войны, поскольку не ясно, с кем штаты имеют дело», - пояснил Трамп в интервью местному телеканалу.
Он также отметил, что ситуация складывается очень непростая и в скором времени станет ясно, что к чему.
«Надеюсь, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын) хочет мира, и мы хотим мира, и это будет окончательным решением, но мы должны посмотреть, что будет», - заявил Трамп, добавив, что решением проблемы с КНДР следовало заняться бывшему президенту США Бараку Обаме или его предшественникам, однако все они «откладывали это».
Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании, сообщает Nаtion news.
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