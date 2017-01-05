Трамп предпочитает данным разведки США сведения от основателя WikiLeaks Ассанжа

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп больше доверяет сведениям, которые поступают от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, чем данным американской разведки, и в связи с этим намерен ограничить полномочия директора Национальной разведки.

По мнению команды Трампа, эта служба затрудняет работу 16 разведывательных ведомств США, в том числе ЦРУ, - сообщает ИноТВ со ссылкой на CNN.

Республиканец также планирует расширить потенциал ЦРУ в области агентурного сбора данных за счет перераспределения человеческих ресурсов: привлечь работников из штаб-квартир к выполнению заданий в поле. Будущий президент недоволен тем, что во время президентства Обамы в области радиоэлектронной разведки в Агентстве национальной безопасности слишком полагались на электронный шпионаж.

Ранее Трамп открыто поддержал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Избранный президент написал в Twitter: «Ассанж заявил: «Взломать почту Подесты мог 14-летний подросток».

Ассанж также заявил, что Россия никакой информации ему не предоставляла».

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