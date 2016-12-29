Трамп предложил вместо санкций для РФ заняться своими жизнями

Избранный президент США Дональд Трамп посоветовал американцам заняться своими жизнями вместо того, чтобы думать о новых санкциях против России.

По его мнению, всемирная компьютеризация сильно усложнила жизнь и привела туда, где никто не знает, что происходит.

Вместе с тем, Трамп заявил, что не в курсе о заявлении сенатора-республиканца Линдси Грэма, о введении новых антироссийских санкций из-за якобы вмешательства в выборы главы США, состоявшиеся 8 ноября.

Избранный президент также отметил, что планирует заняться вопросами безопасности США, так как пока не уверен в ее полном обеспечении. Он также отметил, что еще не проводил переговоров с сенаторами, но сделает это в ближайшее время. Об этом сообщает интернет-издание «Народные новости».