Трамп предложил создать безопасные зоны в Сирии

Президент США Дональд Трамп намерен поручить Госдепартаменту и Министерству обороны разработать план создания безопасных зон в Сирии. Такое предложение содержится в проекте президентского указа.

Как отмечается в материале, Трамп рассчитывает, что сирийские беженцы, находясь в «безопасной зоне» смогут спокойно дождаться репатриации или потенциального переселения в третьи страны.

План должен быть предоставлен в течение трех месяцев после подписания документа, сообщает «Национальная служба новостей».

Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборах в США. Его соперницей в президентской гонке была экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, представлявшая партию демократов. Он официально вступил в должность 20 января 2017 года.

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Места: США, Сирия
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