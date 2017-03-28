Трамп предложил проверить чету Клинтон на связи с Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что комитету палаты представителей американского конгресса следует заняться проверкой возможных связей с Россией Билла и Хиллари Клинтон.
В своем Twitter он предложил, в частности, изучить сделку по продаже РФ урана, «перезагрузку» Хиллари или российскую компанию Подесты. При этом президент добавил, что история о его связях с Россией является вымыслом.
Клинтон в ходе предвыборной кампании неоднократно обвиняла Трампа в наличии связей с РФ. После его вступления в должность главы государства демократы вновь взялись за эту тему, попутно обвиняя Россию во вмешательстве в ход президентских выборов.
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